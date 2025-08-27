Paulo Henrique e Montoro no clássico entre Vasco e Botafogo, em Brasília, pelo BrasileiroVítor Silva/Botafogo
Vasco e Botafogo estão escalados para o jogo da Copa do Brasil; veja os times
Duelo desta noite é válido pela partida de ida das quartas de final
Executivo responde sobre possível jogo da NFL no Rio
Após São Paulo, capital carioca é cotada para receber uma partida do torneio
Veja os últimos classificados para a fase de liga da Liga dos Campeões
Com 36 classificados, competição terá sorteará os confrontos nesta próxima quinta-feira (28)
Atacante destaque contra o Flamengo deixa o Barcelona e acerta com novo clube
Jan Virgili não queria permanecer no time juvenil do Barça
Torcida do Vitória protesta após 8 a 0 do Flamengo: ‘Não tiveram coragem nem de dar porrada’
Goleada histórica manteve o time baiano na zona de rebaixamento
Sem Paulinho e Tchê Tchê, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Botafogo
Os recém-chegados Robert Renan e Matheus França não estão na lista; Paulo Henrique volta
