Paulo Henrique e Montoro no clássico entre Vasco e Botafogo, em Brasília, pelo Brasileiro - Vítor Silva/Botafogo

Paulo Henrique e Montoro no clássico entre Vasco e Botafogo, em Brasília, pelo BrasileiroVítor Silva/Botafogo

Publicado 27/08/2025 20:41

Rio - Vasco Botafogo estão escalados para se enfrentarem nesta quarta-feira (27), a partir das 21h30, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Cruz-Maltino terá o retorno de Paulo Henrique ao time titular. O lateral-direito foi preservado contra o Corinthians por causa de dores na região posterior da coxa direita. Barros, por sua vez, substitui Tchê Tchê, que está com um edema na coxa esquerda.

O time de Fernando Diniz vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

O Glorioso também tem novidades. Kaio Pantelão se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e volta ao time titular. Além disso, Chris Ramos, que estreou com dois gols, no fim de semana, também aparece entre os 11 iniciais.

A equipe de Davide Ancelotti entra em campo com: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Montoro, Chris Ramos e Arthur Cabral.