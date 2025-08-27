Torcida organizada do Vitória protesta após 8 a 0 para o Flamengo - Reprodução

Torcida organizada do Vitória protesta após 8 a 0 para o FlamengoReprodução

Publicado 27/08/2025 19:03

acachapante goleada de 8 a 0 sofrida para o Flamengo, na última segunda-feira (25), no Maracanã, que custou o emprego do técnico Fábio Carille. Jogadores e comissão técnica sentaram na arquibancada do local para ouvirem as cobranças. Apesar do forte discurso de alguns integrantes, não houve atos de violência. Salvador - Membros de uma torcida organizada do Vitória foram ao Centro de Treinamento do clube na tarde desta quarta-feira (27) para protestar pela, na última segunda-feira (25), no Maracanã, que. Jogadores e comissão técnica sentaram na arquibancada do local para ouvirem as cobranças. Apesar do forte discurso de alguns integrantes, não houve atos de violência.

"Estou aqui em nome de milhares de torcedores envergonhados. Em nome de uma instituição centenária que vocês mancharam a história. Uma coisa é incompetência, mas covardia não dá para aceitar. Ao contrário de vocês, que tem uma vida maravilhosa aqui, que recebem R$ 200 e R$ 300 mil, recebem em dia, o salário de vocês nunca atrasou aqui. Tem torcedor lá fora que passa fome para estar no estádio de futebol", disse um dos líderes.

"São três empates aqui no Barradão tomando gol nos acréscimos. A gente estava achando que era incompetência, estava segurando a onda, pedindo calma. Mas depois do jogo do Flamengo ficou muito claro que não é incompetência. Não é nem ruindade, é covardia mesmo. Vocês foram frouxos, são covardes com a gente. Isso não é aceitável. Vocês estragam a vida da gente. Vocês deveriam ter vergonha. Vocês tomaram 8 a 0 e não tiveram coragem nem de dar porrada. Nem em um baba eu aceito tomar três ou quatro de ninguém. Se não dar no talento eu vou para o pau, mas não perco. Como é que vocês aceitam? Em um jogo daquele fizeram seis faltas. Qual foi o interesse de vocês em vencer? Vocês levaram nosso nome para o buraco junto, vão ficar na história com a maior goleada do Campeonato. Agora estamos com essa mancha eternamente, e isso é inaceitável", completou.

"Vocês foram covardes e frouxos, não foi por falta de talento não. Parava eles no pau, como todo mundo faz. Vocês aceitaram isso de braços cruzados. Nossa parte vamos fazer, mas se vocês querem perturbar nossa vida, vamos perturbar a de vocês também. A partir de hoje não vai ser mais aceito esse tipo de comportamento. Covardia não vamos aceitar, brincar com nossos sentimentos, não vamos aceitar. Vim aqui para dar o recado: ou vai ser por mal ou vai ser por bem, mas o Vitória não vai cair. Nossa parte vamos fazer, custe o que custar. Não tem mais o que se falar. Eu espero que vocês tenham dimensão do que fizeram e passem a honrar nossa camisa. As eliminações foram vexatórias, sem honra e sem dignidade, sempre com vergonha no meio", finalizou o membro da organizada.

Com a goleada de 8 a 0, o Vitória permaneceu na zona de rebaixamento, com 19 pontos, na 17ª posição. O time volta a campo no domingo (31), às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, no Barradão.