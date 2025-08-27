Bruno Henrique pode ser desfalque do Flamengo não apenas nesta temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/08/2025 16:52



Bruno Henrique vai a julgamento na quinta-feira (4 de setembro), no Superior Tribunal de Justiça desportiva (STJD). O atacante do Flamengo é suspeito de manipulação de partida por ter tomado um cartão amarelo contra o Santos, em novembro de 2023.

O processo do jogador foi encaminhado à Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal. Caso seja considerado culpado e punido, Bruno Henrique pode ficar até dois anos afastado do futebol.



Ou seja, desfalcaria o Rubro-Negro na Libertadores e no restante da temporada e faria a última partida pelo clube no domingo (31), contra o Grêmio, no Maracanã.



A denúncia contra Bruno Henrique

O atacante foi denunciado nos artigos 243 § 1ª (atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende, com agravante de promessa de vantagem indevida) e 243-A (Atuar, de forma contrária à ética desportiva) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).



Quem o STJD vai julgar



Além de Bruno Henrique, o irmão do jogador Wagner Nunes Pinto Júnior também vai a julgamento no STJD. Três acusados de serem apostadores do caso, Claudinei Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento e Douglas Ribeiro Barcelos também respondem ao Tribunal.



Entenda a denúncia contra Bruno Henrique



O jogador do Flamengo tornou-se alvo de inquérito da Procuradoria do STJD após relatórios de monitoramento do mercado de apostas indicarem movimentação incomum para o cartão amarelo que ele recebeu nos acréscimos do jogo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.



Bruno Henrique, que nega as acusações e se diz inocente, também virou réu na Justiça Comum, com base nas investigações realizadas pela Polícia Federal. Ele foi será julgado no Distrito Federal pelo artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com pena prevista de dois a seis anos de prisão, caso seja considerado culpado.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público do DF junto ao irmão e outras sete pessoas. As investigações apontaram que, em uma conversa com Wander, o atacante do Flamengo contou que iria receber o terceiro cartão amarelo, para cumprir suspensão na partida seguinte.

O aumento nas apostas de cartão amarelo para Bruno Henrique chamou a atenção das casas de apostas, que acionaram a Polícia Federal. A apuração teve início em agosto de 2024.