Flamengo tem média de 2,2 gols por jogo no Campeonato BrasileiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/08/2025 18:26

O rival que mais se aproxima é o Cruzeiro, que estufou as redes em 34 oportunidades em 21 rodadas.



Arrascaeta e companhia vivem momento mágico e comandam o time de Filipe Luís, que tem acumulado boas atuações. O duelo com o Leão da Barra foi só mais um em que o poder ofensivo do Flamengo predominou durante os 90 minutos. Além do camisa 10, Pedro (3), Samuel Lino (2), Luiz Araújo e Bruno Henrique marcaram - estes últimos saíram do banco de reservas na etapa final.

No Brasileirão, são 44 gols em 20 jogos disputados, o que dá média de 2,2 tentos por partida. O desempenho no ataque é um dos fatores que colocam o Rubro-Negro como um dos favoritos ao título nacional.

Defesa não fica para trás

Se o setor ofensivo tem sido destaque por levar a torcida ao delírio, o defensivo aparece nas horas cruciais para colaborar nos resultados e no elástico saldo de gols. O Flamengo é o time que menos foi vazado na Série A (nove vezes).

O Rubro-Negro passou ileso em 12 confrontos na competição e só sofreu dois gols no mesmo jogo na derrota para o Cruzeiro, fora de casa, na sétima rodada.

Confira o desempenho dos times no Brasileiro até aqui:

1. Flamengo - 44 gols feitos e 9 sofridos (+35)

2. Cruzeiro - 34 gols feitos e 15 sofridos (+19)

3. Mirassol - 30 gols feitos e 19 sofridos (+11)

4. Palmeiras - 27 gols feitos e 15 sofridos (+12)

5. Bahia - 27 gols feitos e 17 sofridos (+10)

6. Vasco - 27 gols feitos e 29 sofridos (-2)

7. Botafogo - 26 gols feitos e 12 sofridos (+14)

8. São Paulo - 26 gols feitos e 22 sofridos (+4)

9. Red Bull Bragantino - 26 gols feitos e 28 sofridos (-2)

10. Fluminense - 25 gols feitos e 28 sofridos (-3)

11. Internacional - 23 gols feitos e 28 sofridos (-5)

12. Corinthians - 22 gols feitos e 27 sofridos (-5)

13. Atlético-MG - 20 gols feitos e 23 sofridos (-3)

14. Santos - 20 gols feitos e 31 sofridos (-11)

15. Ceará - 19 gols feitos e 19 sofridos (0)

16. Grêmio - 19 gols feitos e 25 sofridos (-6)

17. Fortaleza - 19 gols feitos e 32 sofridos (-13)

18. Vitória - 18 gols feitos e 32 sofridos (-14)

19. Juventude - 18 gols feitos e 41 sofridos (-23)

20. Sport - 12 gols feitos e 30 sofridos (-18)