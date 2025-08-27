Jan Virgili fez gol na decisão do Mundial Sub-20 contra o Flamengo, no MaracanãDivulgação / Barcelona
Atacante destaque contra o Flamengo deixa o Barcelona e acerta com novo clube
Jan Virgili não queria permanecer no time juvenil do Barça
Torcida do Vitória protesta após 8 a 0 do Flamengo: ‘Não tiveram coragem nem de dar porrada’
Goleada histórica manteve o time baiano na zona de rebaixamento
Sem Paulinho e Tchê Tchê, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Botafogo
Os recém-chegados Robert Renan e Matheus França não estão na lista; Paulo Henrique volta
United mantém série de vexames e cai para time da 4ª divisão na Copa da Liga Inglesa
Red Devils saíram em desvantagem de 2 a 0, buscaram o empate nos minutos finais, mas perderam nos pênaltis
Máquina artilheira: poder ofensivo do Flamengo impressiona no Brasileiro
Saldo rubro-negro supera o número de gols marcados pelos outros 19 times na competição até aqui
Bayern passa sufoco, mas vence time da terceira divisão e avança na Copa da Alemanha
Harry Kane se redimiu de um pênalti desperdiçado, marcou nos acréscimos e garantiu a classificação da equipe de Munique
