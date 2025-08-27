Jan Virgili fez gol na decisão do Mundial Sub-20 contra o Flamengo, no Maracanã - Divulgação / Barcelona

Publicado 27/08/2025 19:27

Poucos dias após brilhar no Maracanã contra o Flamengo, Jan Virgili deixará o Barcelona. A jovem promessa acertou com o Mallorca por cinco temporadas, segundo o jornal 'Mundo Deportivo'.

Ele embarcou na última terça-feira (26) para a ilha de Maiorca, onde vai passar por exames na quinta para oficializar o acordo. O Barça vai manter 50% dos direitos e terá uma opção de recompra do jogador. A transferência é estimada em três milhões de euros (R$ 18,9 milhões).

A saída do clube catalão era um desejo de Virgilli. Insatisfeito com a permanência no time juvenil, o garoto de 19 anos desejava receber mais chances na equipe principal, mas ficou de fora do grupo que fez parte da pré-temporada.

Jan Virgilli chegou ao Barcelona em julho de 2024 e participou de diversas conquistas da categoria sub-19 na última temporada. Ele chegou a renovar seu vínculo por mais dois anos, mas o descontentamento foi fundamental na decisão de buscar novos ares.