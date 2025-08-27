Alix Vinicius é monitorado pelo Botafogo desde o ano passado - Ingryd Oliveira / ACG

Publicado 27/08/2025 18:12

negociação com o Alvinegro travar, o jogador será emprestado ao Massa Bruta até o término do Campeonato Paulista de 2026 com obrigação de compra. A informação é do jornalista Venê Casagrande. Rio - Alvo do Botafogo, o zagueiro Alix Vinícius, do Atlético-GO, está a caminho do Red Bull Bragantino. Após a, o jogador será emprestado ao Massa Bruta até o término do Campeonato Paulista de 2026 com obrigação de compra. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Ao fim do vínculo, o Bragantino comprará 80% dos direitos federativos de Alix por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,8 milhões), atrelados a metas fáceis de serem atingidas.

As conversas entre Botafogo e Atlético-GO travaram por conta das garantias bancárias exigidas pelo time goiano. O Glorioso pretendia dividir o valor que pagaria por Alix Vinícius em várias parcelas até o fim de 2026.

Com o recuo do Atlético-GO, o Botafogo agiu rápido e já acertou a contratação de outro defensor: Gabriel Bahia. O jogador de 26 anos chegou por empréstimo junto ao Volta Redonda.