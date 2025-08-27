Alix Vinicius é monitorado pelo Botafogo desde o ano passadoIngryd Oliveira / ACG
Alvo do Botafogo, zagueiro do Atlético-GO acerta com clube paulista
Jogador será cedido por empréstimo com obrigação de compra
Botafogo terá força máxima contra o Vasco pela Copa do Brasil
Equipes medem forças nesta quarta-feira (27), em São Januário
Jogador deixa o Botafogo e acerta em definitivo com clube português
Glorioso manterá 40% dos direitos econômicos do atleta
Textor define alvo e inicia conversas por proposta de compra de clube inglês
Empresário dono do Botafogo tem concorrência e valor alto pedido como empecilhos
Kaio Pantaleão se recupera e fica à disposição do Botafogo na Copa do Brasil
Jogador sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita
Botafogo vive maior sequência de vitórias fora de casa no Brasileiro nos pontos corridos
Glorioso alcançou a marca de cinco triunfos consecutivos longe do Nilton Santos no último domingo (24), diante do Juventude
