Rafael Lobato jogou cinco partidas com o time sub-23 do Botafogo no Carioca de 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Rafael Lobato jogou cinco partidas com o time sub-23 do Botafogo no Carioca de 2025Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/08/2025 15:42

Portugal - O Rio Ave (POR) anunciou nesta quarta-feira (27) a contratação em definitivo de Rafael Lobato até junho de 2029. Clube formador, o Botafogo manterá 40% dos direitos econômicos do jogador.

Chega com a ambição de crescer e a determinação de dar tudo dentro de campo.



Rafael Lobato é o novo reforço do Rio Ave FC!



https://t.co/gIa3xFavIY



#RemamosJuntos #RafaelLobato pic.twitter.com/2sXS86bH8w — Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 27, 2025

"Lobato tem apenas 19 anos, é extremo, e analisado como um dos ativos mais valiosos da formação do emblema do Rio de Janeiro! Tem no pé esquerdo o seu favorito, podendo atuar dos dois lados do ataque", destacou o Rio Ave em seu site oficial.

Rafael Lobato estreou nos profissionais do Botafogo nesta temporada. Ele foi utilizado no Campeonato Carioca e fez 10 jogos, com duas assistências anotadas. Também jogou a Supercopa Rei, contra o Flamengo, no início do ano.