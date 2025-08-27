"Lobato tem apenas 19 anos, é extremo, e analisado como um dos ativos mais valiosos da formação do emblema do Rio de Janeiro! Tem no pé esquerdo o seu favorito, podendo atuar dos dois lados do ataque", destacou o Rio Ave em seu site oficial.
Rafael Lobato estreou nos profissionais do Botafogo nesta temporada. Ele foi utilizado no Campeonato Carioca e fez 10 jogos, com duas assistências anotadas. Também jogou a Supercopa Rei, contra o Flamengo, no início do ano.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.