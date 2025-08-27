Rafael Lobato jogou cinco partidas com o time sub-23 do Botafogo no Carioca de 2025Vitor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Portugal - O Rio Ave (POR) anunciou nesta quarta-feira (27) a contratação em definitivo de Rafael Lobato até junho de 2029. Clube formador, o Botafogo manterá 40% dos direitos econômicos do jogador. 
Leia mais: Textor define alvo e inicia conversas por proposta de compra de clube inglês
"Lobato tem apenas 19 anos, é extremo, e analisado como um dos ativos mais valiosos da formação do emblema do Rio de Janeiro! Tem no pé esquerdo o seu favorito, podendo atuar dos dois lados do ataque", destacou o Rio Ave em seu site oficial. 
Veja também: Kaio Pantaleão se recupera e fica à disposição do Botafogo na Copa do Brasil
Rafael Lobato estreou nos profissionais do Botafogo nesta temporada. Ele foi utilizado no Campeonato Carioca e fez 10 jogos, com duas assistências anotadas. Também jogou a Supercopa Rei, contra o Flamengo, no início do ano. 
fotogaleria
Rafael Lobato jogou cinco partidas com o time sub-23 do Botafogo no Carioca de 2025
Rafael Lobato