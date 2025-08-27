Rio - O Botafogo terá força máxima para encarar o Vasco nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Davide Ancelotti contará com os retornos de Artur e Kaio Pantaleão para o confronto.
Depois de poupar alguns titulares e mesmo assim superar o Juventude por 3 a 1, em Caxias do Sul, no domingo (24), o Glorioso entrará em campo com o melhor que tem à disposição. Artur, que ficou fora da partida no Alfredo Jaconi para se aprimorar fisicamente, deve retornar aos 11 iniciais.
Kaio Pantaleão é outro reforço para enfrentar o Cruz-Maltino. O zagueiro se recuperou de lesão muscular na coxa direita e vai para o jogo. Por outro lado, Cuiabano e Jordan Barrera seguem fora. Já Gabriel Bahia, anunciado na última terça-feira (26) e já regularizado, ainda não estará à disposição.
Veja os relacionados do Botafogo:
. Goleiros: John, Raul e Neto; . Laterais: Alex Telles, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho . Zagueiros: Alexander Barboza, David Ricardo e Kaio Pantaleão; . Volantes: Allan, Danilo, Marlon Freitas e Newton; . Meias: Álvaro Montoro, Joaquín Correa, Savarino e Santiago Rodríguez; . Pontas: Artur, Jeffinho, Matheus Martins e Nathan Fernandes; . Centroavantes: Arthur Cabral e Chris Ramos.
