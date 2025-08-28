Philippe Coutinho marca Kaio Pantaleão em Vasco x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/08/2025 00:16

Rio - Kaio Pantaleão avaliou positivamente o empate do Botafogo com o Vasco em São Januário por 1 a 1 , nesta quarta-feira (27), pelo jogo de idas das quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro destacou que o time sabia que seria uma partida muito difícil e parabenizou o grupo.

"Acho que a gente jogou bem, sabemos que ia ser um jogo muito difícil. Tínhamos que segurar o jogo, conseguimos fazer um gol, o mais importante agora é chegar lá em casa e fazer o resultado positivo", disse Pantaleão, à TV Globo.

"A gente sabia que ia ser assim. Conseguimos controlar bastante o jogo. Acho que a equipe está de parabéns. Agora é esperar que em casa tenhamos um grande jogo pela frente", completou.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Como o jogo de ida terminou empatado, quem vencer na volta avança na Copa do Brasil.