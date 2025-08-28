Davide Ancelotti orienta o Botafogo no clássico com o Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Davide Ancelotti orienta o Botafogo no clássico com o Vasco

Publicado 28/08/2025 00:42

Rio - Davide Ancelotti analisou o empate por 1 a 1 do Botafogo com o Vasco , nesta quarta-feira (27), em São Januário, pela Copa do Brasil, e admitiu que o time precisa "jogar melhor". Ele ainda citou o "território hostil" da Colina Histórica e destacou que "não foi possível jogar um jogo bonito". Ele também pontuou que os detalhes vão decidir o confronto, que vale vaga na semifinal da competição.

"Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito. Aqui é um ambiente, um território hostil. Foi um território hostil, um jogo que a gente pôde sentir que era muito importante pelas duas equipes, com muitas faltas", disse Davide Ancelotti.

"Então, é um resultado que mantém o equilíbrio, é um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória, e os detalhes vão decidir seguramente. Mas chegamos à nossa casa, com a nossa torcida, com o resultado que é 50% ainda", completou.

O técnico também explicou a escolha por escalar o Botafogo com os centroavantes Arthur Cabral e Chris Ramos. Os dois atuaram juntos em parte do segundo tempo contra o Juventude, no fim de semana, e o espanhol fez dois gols no triunfo por 3 a 1. Nesta quarta (27), o camisa 98 foi o responsável por abrir o placar em São Januário.

"Gostei da última meia hora contra o Juventude. Acho que eles combinaram bem os movimentos, e hoje mais uma questão tática porque, na pressão deles, acho que nesse campo era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta. E ter dois atacantes ajudou nos primeiros minutos para não ter perdas de bola, que nesse momento a gente tem e temos que melhorar", ressaltou o italiano.

"Nesse jogo tão importante, essa foi a motivação. É uma opção que temos agora com Chris. Vamos ver jogo a jogo como preparamos. Gostei, começamos o jogo com uma ideia clara de cruzar porque temos dois atacantes na área, chegou ao gol. Contente com o jogo dos dois atacantes", concluiu.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Como o jogo de ida terminou empatado, uma vitória simples garante o Botafogo na próxima fase da Copa do Brasil.