Harry Kane fez o gol que garantiu a vitória do Bayern de MuniqueDivulgação/X @FCBayern
Bayern passa sufoco, mas vence time da terceira divisão e avança na Copa da Alemanha
Harry Kane se redimiu de um pênalti desperdiçado, marcou nos acréscimos e garantiu a classificação da equipe de Munique
Diniz vê pênalti não assinalado para o Vasco e cita falta de critério: 'Irrita muito'
Lance aconteceu no segundo tempo do empate do Cruz-Maltino por 1 a 1 com o Botafogo
Davide analisa empate do Botafogo em São Januário: 'Território hostil'
Treinador destacou que não foi possível 'jogar um jogo bonito' e explicou a escolha por dois centroavantes
Kaio Pantaleão elogia o Botafogo após empate com o Vasco: 'A gente jogou bem'
As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil
Barros aponta evolução do Vasco no empate com o Botafogo: 'Praticamente mudou tudo'
Volante também destacou a felicidade por retornar ao Cruz-Maltino e analisou sua atuação ao lado de Jair
Em São Januário, Vasco e Botafogo empatam pela Copa do Brasil
Glorioso saiu na frente, mas o Cruz-Maltino foi melhor e reclamou de um possível pênalti não marcado durante o segundo tempo
Após ajudar a eliminar o United, goleiro revela ser torcedor do time de Manchester
O Grimsby Town superou os Red Devils nos pênaltis e avançou na Copa da Liga Inglesa
