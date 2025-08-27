Jean Lucas é um dos destaques do Bahia - Reprodução/TV Bahêa

Publicado 27/08/2025 22:05 | Atualizado 27/08/2025 22:07

Salvador - O volante do Bahia Jean Lucas comemorou a convocação para a seleção brasileira . Em entrevista à TV Bahêa, ele revelou sentir um "mix de emoção", relembrou que trabalhou por essa oportunidade e fez agradecimentos.

"Somente gratidão a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Mix de emoção. Não tem explicação para esse momento. Vim trabalhando muito aqui no clube para essa oportunidade chegar. Entreguei nas mãos de Deus. Hoje Ele me coroou com essa convocação", disse Jean Lucas.

"Agradecer a minha família, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, a todas as pessoas que trabalharam comigo, a todos os jogadores, ao Rogério e toda comissão, a todas as pessoas que trabalham no clube, do porteiro à tia da cozinha. Só agradecer a todos e vamos por mais", completou.





"Fico muito triste pela lesão do Joelinton, que Deus o abençoe, boa recuperação. Fiquei nessa ansiedade de meu nome ser chamado, do Ancelotti poder me chamar. De ontem para hoje, estava um pouco tenso para saber se eu iria ou não. Sabia que hoje iria chegar a convocação, se iria ou não. Então, fiquei muito feliz quando o Juca me mandou mensagem e o Caio foi lá na fisio gritando, pulando e todo mundo chegou lá. Foi um momento muito especial. Estou muito feliz", afirmou o volante.

O Brasil enfrentará o Chile em 4 de setembro, a partir das 21h30, no Maracanã. Posteriormente, no dia 9, mede forças com a Bolívia, em El Alto, às 20h30 (de Brasília). Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção já está classificada.

"A gente sonha muito. Tenho vários sonhos na minha mente, esse era um deles, jogar no Maracanã com a camisa da seleção brasileira, na minha casa. Não tem coisa melhor. Somente agradecer a Deus por tudo", contou o jogador do Bahia.