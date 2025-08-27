Benfica venceu o Fenerbahçe por 1 a 0 - Reprodução / x @Notamendi30

Publicado 27/08/2025 19:34

A Liga dos Campeões conhece seus últimos classificados para a fase de liga, nesta quarta feira (27): Qarabaq, do Azerbaijão; Brugge, da Bélgica; Copenhague, da Dinamarca; e Benfica, de Portugal. As equipes se juntam aos 32 participantes que já tinham garantidos seus lugares.

Em sua segunda temporada, o formato com 36 equipes proporciona a inclusão de nações alternativas na maior competição continental. Diferentemente dos três estreantes classificados na última terça (26) , os quatro vencedores desta quarta já são figuras carimbadas do torneio.

Encarnados

O embate dos times mais tradicionais desta fase, o Benfica, do ex-treinador do Botafogo Bruno Lage, venceu o Fenerbahçe, de José Mourinho, por 1 a 0.

Após um empate sem gols na Turquia, os encarnados conseguiram a vantagem, aos 35 do primeiro tempo, justamente com um turco: Aktürkoglu.

Após uma temporada passada de altos e baixos e um surpreendente primeiro lugar na fase de grupos do Mundial de clubes, vencendo o Bayern de Munique, os portugueses tentam sonhar com o tricampeonato da competição. A última conquista foi em 1961/1962, em time que contava com a lenda Eusébio.

Pioneiro

O Qarabaq, do Azerbaijão, retorna a Liga dos Campeões depois de sete temporadas fora. Em sua segunda participação, o clube é o primeiro e único de seu país a disputar o torneio.

Mesmo com a derrota em casa por 3 a 2 para o Ferencvaros, da Hungria, nesta quarta (27), a equipe azere se classificou. Isso porque, em Budapeste, na ida, o Qarabaq havia vencido por 3 a 1, se classificando com um agregado de 5 a 4.

Chocolate belga

A tarefa mais fácil foi do Club Brugge. Os belgas já haviam vencido o Rangers, da Escócia, na ida, por 3 a 1. Em seus domínios, a equipe aplicou um sonoro 6 a 0 nos escoceses e confirmou a vaga com um placar agregado elástico de 9 a 1.

A equipe busca repetir ou superar a boa campanha na competição, na temporada passada, quando chegou às oitavas de finais. Naquela edição, a equipe foi eliminada pelo Aston Villa, após despachar a Atalanta na fase anterior.

No sufoco

Em um dos confrontos mais equilibrados desta fase, o Copenhague venceu o Basel por 2 a 0 na Dinamarca e se classificou a fase de liga com um placar agregado de 3 a 1.

Agenda

Em sorteio que ocorre em Mônaco, as 36 equipes classificadas terão os oito confrontos definidos já nesta quinta-feira (28), às 13h (de Brasília). Com oito jogos para cada, a fase de liga tem previsão para acontecer entre os dias 16 de setembro e 28 de janeiro de 2026.