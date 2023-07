Recenseador com uniforme do IBGE durante coleta de dados para o Censo 2022 - Tânia Rêgo - Agência Brasil

Publicado 04/07/2023 13:59 | Atualizado 04/07/2023 14:01

Guapimirim – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu dois concursos para trabalhos temporários, sendo um de agente de pesquisa e mapeamento, com 6.742 vagas, e outro de supervisor de coleta e qualidade, com 806 vagas. Ao todo, são 7.548 vagas para diversas regiões do Brasil. As inscrições estão abertas desde as 10h desta terça-feira (4/7) e vão até às 23h (do horário de Brasília) do próximo dia 19 deste mês e podem ser feitas pela internet.

Apenas para reforçar: os candidatos precisam ter em mente que as inscrições se encerrarão às 23h, não às 23h59 como acontece em outros concursos públicos.

Podem participar candidatos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do país. Os interessados precisam ver no edital se o município onde residem está contemplado em algum dos editais como áreas de atuação dos trabalhos.

O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição é o mesmo de inscrição para os referidos concursos. Poderão pedir gratuidade os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e/ou no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Contudo, o simples fato de o candidato estar registrado em programas sociais, por exemplo, não garante automaticamente o benefício. Os casos serão analisados.

O resultado do pedido de isenção será divulgado no próximo dia 2 de agosto. E os que não conseguirem terão até o dia 3 do mesmo mês para pagar o boleto, caso pretendam concorrer.

Para determinados municípios, e para além das vagas de ampla concorrência, haverá vagas para pessoas com deficiência e para pessoas pretas ou pardas.

Ambos os concursos estão sendo organizados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Os candidatos farão provas objetivas no próximo dia 17 de setembro.

Pelas regras dos concursos, não podem participar os sócios-gerentes de sociedades privadas nem os microempreendedores individuais (MEIs).

Além dos salários, os candidatos das duas modalidades terão direito a um auxílio alimentação de R$ 658, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário. Os contratos têm duração de 30 dias, mas com previsão de um ano, podendo chegar até três anos a depender da região e das necessidades do IBGE.

Os contratados passarão por avaliações periódicas de produtividade, conforme previsto nas regras dos editais de ambos os concursos. Além disso, terão jornada de trabalho de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

A abertura de novos concursos acontece alguns dias após de o IBGE ter divulgado , no último dia 28 de junho, dados populacionais obtidos durante o Censo 2022, ocorrido entre agosto de 2022 e fevereiro de 2023.

Agente de pesquisa e mapeamento

Para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, o valor da remuneração será de R$ 1.387,50 e o valor da taxa de inscrição é de R$ 42,20. Para esse cargo, exige-se o ensino médio completo (antigo segundo grau).

Os agentes de pesquisa e mapeamento visitarão domicílios e empresas para coletar dados e/ou informações de natureza estatística, poderão realizar entrevistas pessoalmente ou por telefone, entre outras tarefas inerentes ao cargo.

Das 6.742 vagas disponíveis, 4.833 são para ampla concorrência, 1.355 para pessoas pretas ou pardas e outras 554 para pessoas com deficiência.

Os candidatos responderão questões objetivas, de múltipla escolha, de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia.

Para acessar o edital de agente de pesquisa e mapeamento, clique aqui

Supervisor de coleta e qualidade

Já para o cargo de supervisor de coleta e qualidade, o valor da remuneração é de R$ 3,1 mil e o valor da taxa é de R$ 42,20. Para esse posto, exige-se o ensino médio completo (antigo segundo grau) e possuir carteira nacional de habilitação mínima B.

Os supervisores de coleta e qualidade vão organizar e planejar cronogramas de trabalho, supervisionar e acompanhar o desenvolvimento das pesquisas feitas pelos agentes de pesquisa e mapeamento, fazer avaliações técnicas dos dados coletados, ministrar treinamentos para capacitar as equipes etc.

Das 806 vagas disponíveis, 604 são para ampla concorrência, 161 para pessoas pretas ou pardas e outras 41 para pessoas com deficiência.

Os candidatos farão provas objetivas, de múltipla escolha, de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de informática, noções de administração de situações gerenciais e geografia.