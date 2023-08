Estação de trem de Guapimirim - Foto: Divulgação

Estação de trem de GuapimirimFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 06:28

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será interrompida no próximo dia 20 de agosto, num domingo. Serão realizadas manutenções preventivas nas vias férrea e aérea, segundo a SuperVia.

O serviço também será suspenso no trecho entre Gramacho e Saracuruna, ambas estações localizadas em Duque de Caxias, e na extensão Vila Inhomirim, no município de Magé, na Baixada Fluminense.

Em todas essas extensões e trecho, as operações voltarão ao normal na segunda-feira (21), ou seja, no dia seguinte.

Essa interrupção dos serviços nos locais mencionados ocorre uma vez por mês, sempre num domingo, para manutenção programada. As mais recentes aconteceram nos dias 25 de junho 30 de julho deste ano.

A propósito: as operações no trecho entre Fragoso e Vila Inhomirim foram retomadas no último dia 18 de julho. Tanto na extensão Vila Inhomirim quanto na de Guapimirim não há cobrança de passagem. Os usuários que desembarcarem em Saracuruna ou fizerem baldeação nessa estação terão de pagar a tarifa para continuar a viagem.