Prefeita Marina Rocha em creche inaugurada em 2024Divulgação

Publicado 20/03/2025 17:41

Guapimirim segue para mais um ano letivo com uma grande conquista para as famílias da cidade: nenhuma fila para vagas em creches.



Desde o começo da gestão da prefeita Marina Rocha, a Secretaria Municipal de Educação tem trabalhado de forma estratégica e dedicada para garantir que todas as crianças tenham acesso a um ensino de qualidade desde a primeira infância. Com investimentos constantes na ampliação da rede de ensino, construção e melhoria da infraestrutura das creches, além da contratação de profissionais capacitados, a prefeitura tem conseguido oferecer um atendimento digno e eficiente às famílias guapimirienses.

"A educação é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. Nós, enquanto gestores públicos, temos a obrigação de investir para garantir o desenvolvimento do nosso município", ressaltou a prefeita Marina.

Essa política educacional vem proporcionando mais tranquilidade aos pais, que podem contar com um espaço seguro e adequado para o desenvolvimento de seus filhos. Além disso, a garantia de vagas nas creches também impacta positivamente a rotina das famílias, permitindo que mães e pais possam trabalhar com mais segurança e estabilidade, sabendo que seus filhos estão bem assistidos.



Em nota, a prefeitura de Guapimirim diz que o compromisso da administração municipal é continuar avançando na qualidade da educação infantil, investindo em novas unidades, aprimorando os serviços oferecidos e assegurando que nenhuma criança fique sem vaga.