Encenação no Agosto Lilás em Guapimirim - Divulgação

Publicado 29/08/2025 11:12 | Atualizado 29/08/2025 11:16

Guapimirim viveu, neste mês de agosto, um momento histórico de mobilização pelo fim da violência contra a mulher. A cidade se uniu em um grande ato de sensibilização, marcado por encenações impactantes que retrataram a dura realidade da violência doméstica, além da distribuição de cartilhas e panfletos informativos. O objetivo foi ampliar o conhecimento da população e fortalecer a rede de proteção.

Workshop especial do Agosto Lilás Divulgação

A iniciativa contou com a parceria de diversos órgãos do município, como a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Guarda Civil Municipal com o programa “Mulher Mais Segura”, além da Secretaria de Educação, por meio do departamento de arte, literatura e leitura, e a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, responsável pela organização das ações.Na manhã da última quarta (27), o Auditório da Prefeitura também recebeu um workshop especial do Agosto Lilás, promovido pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, em conjunto com o Conselho dos Direitos da Mulher. O encontro contou com a presença do Programa Empoderadas RJ e da superintendente Érica Paes, que trouxeram reflexões profundas e ferramentas de fortalecimento para profissionais e integrantes da rede de proteção.Segundo os organizadores, o workshop foi marcado pela troca de conhecimentos e experiências, reforçando a importância de dar voz às mulheres e de unir esforços no combate a todas as formas de violência. A participação da Superintendência e do Programa Empoderadas demonstra que Guapimirim está alinhada às políticas públicas estaduais, ampliando horizontes e consolidando ainda mais a luta local.