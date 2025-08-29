Encenação no Agosto Lilás em GuapimirimDivulgação
A iniciativa contou com a parceria de diversos órgãos do município, como a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Guarda Civil Municipal com o programa “Mulher Mais Segura”, além da Secretaria de Educação, por meio do departamento de arte, literatura e leitura, e a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, responsável pela organização das ações.
Na manhã da última quarta (27), o Auditório da Prefeitura também recebeu um workshop especial do Agosto Lilás, promovido pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, em conjunto com o Conselho dos Direitos da Mulher. O encontro contou com a presença do Programa Empoderadas RJ e da superintendente Érica Paes, que trouxeram reflexões profundas e ferramentas de fortalecimento para profissionais e integrantes da rede de proteção.
Segundo os organizadores, o workshop foi marcado pela troca de conhecimentos e experiências, reforçando a importância de dar voz às mulheres e de unir esforços no combate a todas as formas de violência. A participação da Superintendência e do Programa Empoderadas demonstra que Guapimirim está alinhada às políticas públicas estaduais, ampliando horizontes e consolidando ainda mais a luta local.
O secretário interino da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Frank Matos, destacou a relevância do engajamento coletivo:
“Cada ação do Agosto Lilás é um grito de resistência e de esperança. Nosso compromisso é fortalecer as mulheres de Guapimirim e garantir que nenhuma delas esteja sozinha diante da violência.”
Já a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, reforçou que a gestão municipal seguirá firme nessa pauta:
“Estamos construindo uma cidade mais justa e segura para todas as mulheres. O Agosto Lilás mostra que, quando o poder público e a sociedade caminham juntos, a transformação acontece de verdade.”
