Publicado 16/10/2025 10:41

As forças de segurança de Guapimirim conseguiram recuperar na última terça-feira (14), todos os eletrodomésticos que haviam sido roubados da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. A ação rápida foi possível graças às câmeras de monitoramento da Prefeitura, que registraram a movimentação dos suspeitos e auxiliaram na localização dos equipamentos.

Eletrodomésticos foram recuperados após identificação do suspeito por câmeras de segurança em Guapimirim. Divulgação



Durante a operação, um homem foi preso e confessou ter participado do furto. Na delegacia, ele também admitiu que havia cometido o mesmo crime meses atrás, quando outros equipamentos da instituição foram levados.



De acordo com informações da administração municipal, as imagens captadas pelo sistema de vigilância foram analisadas pelas equipes de segurança, permitindo a identificação da rota utilizada pelos responsáveis. Com base nesses dados, foi possível agir com agilidade e recuperar os itens levados.



A Prefeitura reforçou que o sistema de monitoramento, instalado em diversos pontos estratégicos da cidade, tem contribuído significativamente para a segurança pública, auxiliando na prevenção e na elucidação de crimes. A recuperação dos equipamentos da Apae foi comemorada por membros e apoiadores da instituição, que destacaram a importância da tecnologia na proteção do patrimônio público e das instituições sociais.