Marlon é comunicador e já foi Secretário de Saúde - Emerson Fotógrafo

Marlon é comunicador e já foi Secretário de SaúdeEmerson Fotógrafo

Publicado 27/09/2024 10:19 | Atualizado 27/09/2024 10:24

Bom Jardim - O Dia Cidades Bom Jardim está publicando a partir desta sexta-feira (27) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Todos os três candidatos com candidatura deferida foram convidados a participar. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas. A publicação será feita por ordem alfabética, considerando os candidatos que enviaram as respostas. Entrevistas com respostas enviadas após o prazo serão publicadas após aquelas recebidas em tempo.

A primeira entrevista é com o candidato Marlon Jardim (Republicanos). Nascido e criado em Bom Jardim, filho do médico e ex-prefeito Dr. Celso Jardim e da professora Izabel Aguiar, formou-se advogado e tornou-se estudioso da administração pública. Comunicador de rádio e TV, sempre lutou pela população. Com apenas 19 anos, foi Secretário de Saúde, onde iniciou sua experiência administrativa e implementou Postos de Saúde 24h em São José, Banquete e Barra Alegre, grandes conquistas para o município. Agora, Marlon quer construir uma nova história para Bom Jardim.

1- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

A primeira coisa vai ser organizar a casa e montar secretarias técnicas especializadas. A partir daí, a saúde é a nossa prioridade, nos primeiros 100 dias nosso foco é organizar a Secretaria de Saúde, informatizar o sistema, criar linhas de contato telefônico entre os postos, cadastrar as clínicas de diagnósticos e implementar a marcação de consultas e exames de forma presencial todos os dias em horário de expediente, de forma a acabar com o problema das enormes filas.





2- Quais são suas principais propostas para a saúde e a educação?



Já falamos de algumas ações prioritárias para a saúde acima, mas também vamos fazer a requalificação das UBS e ampliar as equipes de atendimento, para garantir eficiência e qualidade, implementar Postos 24 horas nos distritos e implantar CTI e um Centro de Radiologia. O programa "Sorrindo Sem Limites" trará saúde bucal gratuita e de excelência para Bom Jardim, com serviços como ortodontia, implantes e emergências.

Vamos também transformar a educação, com a criação do Plano Municipal de Educação, revisão do Plano de Carreira do Magistério, valorização do orientador pedagógico, combate à evasão escolar, ampliação de creches e escolas, adaptação completa para a educação inclusiva, revisão do transporte escolar e gestão democrática nas escolas.





3- Como gerar mais empregos e promover mais desenvolvimento econômico?



Tendo como exemplo Miguel Pereira, o foco é desenvolver o turismo como motor econômico, divulgando atrativos e investindo na infraestrutura, como sinalização, gastronomia e hospedagem. Vamos criar um Calendário Anual de Eventos que destaque festas tradicionais, além de um Circuito Turístico com roteiros temáticos em cachoeiras, trilhas e plantações de café e rosas, pois Bom Jardim é o segundo maior produtor de rosas do país. Para o empreendedorismo, fomentar pequenos negócios por meio de capacitação e suporte técnico da Sala do Empreendedor. Incentivar também a economia criativa, apoiando artes e cultura, com políticas de apoio e reabertura do cineteatro. Por fim, vamos apoiar as empresas que já temos e atrair novas com desenvolvimento.