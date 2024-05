Doações podem ser entregues na Prefeitura de Bom Jardim - Divulgação

Publicado 24/05/2024 14:36 | Atualizado 24/05/2024 14:38

A Prefeitura de Bom Jardim está fazendo uma campanha para arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Podem ser doados alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, material de limpeza e ração. No momento, não estão sendo recebidos calçados e roupas, uma vez que esses itens já foram enviados em grande volume para o estado do Sul.

Os moradores que desejem doar, podem comparecer das 9h às 16h à Prefeitura Municipal de Bom Jardim (Praça Governador Roberto Silveira, 44, centro) ou à Sede da Defesa Civil.