Alunos do Centro de Educação Infantil Viviane Verly Pereira na formatura do PROERDReprodução redes sociais

Publicado 13/05/2024 17:35

Alunos de três turmas do Centro de Educação Infantil Viviane Verly Pereira, em Bom Jardim, se formaram no curso do Proerd, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ministrado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro nas escolas públicas de todo o estado. Na unidade escolar, o conteúdo foi conduzido pelo Sargento Lucas Carvalho.

Criado em 1992, no Rio de Janeiro, o Proerd foi inspirado no DARE (Drug Abuse Resistance Education), lançado nos Estados Unidos em 1983. O programa é desenvolvido em mais de 58 países. O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida e da importância de manter-se longe das drogas e da violência.

Como de costume, na ocasião os formandos entoaram a canção do Proerd e se comprometeram a dizer "não" às drogas.