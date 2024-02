Bom Jardim completa 131 anos de emancipação no dia 5 de março e terá quatro dias de festa - conhecer.tur.br

Publicado 23/02/2024 18:58

O município de Bom Jardim faz 131 anos de emancipação de Nova Friburgo no dia 5 de março. Para marcar a data, a prefeitura vai realizar uma série de shows, que acontecem dos dias 29 de fevereiro a 3 de março, com destaque para a apresentação da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. Todos os shows serão gratuitos e acontecem na Nilo Peçanha, no Centro.

Na quinta-feira (29), é dia de festejar com Luciana Guedes, às 20h, e Sarah Beatriz, às 22h. Na sexta-feira 1), tem Renato Titto e Rodrigo Guedes, às 20h, e César Menotti e Fabiano, às 23h. Já no sábado (2), é a vez de Os meninos da Pegada, às 20h, seguidos da banda Rasta Chinela, às 23h. Fechando a programação, no domingo (3), tem show para a criançada com o Palhaço Barriguinha, às 15h, e Frozen, às 16h30. De noite, às 18h, Tony Costa se apresenta, seguido de Herick Almeida, às 20h30.



Bom Jardim possui uma área de 384,98 Km2 e tem cerca de 28 mil habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além do distrito sede, é integrado por São José do Ribeirão (2º distrito), Banquete (3º distrito) e Barra Alegre (4º distrito), que fazem divisa com Nova Friburgo.