Guarda Civis que salvaram a vida do bebê foram recebidos no gabinete do Prefeito Paulo Barros onde receberam homenagemReprodução Redes Sociais

Publicado 14/03/2024 12:46

Guardas Civis Municipais de Bom Jardim salvaram a vida de uma criança de apenas quatro dias de vida que havia broncoaspirado. A broncoaspiração se refere à aspiração de conteúdo do estômago para o interior das vias respiratórias, que pode levar a parada respiratória e até a morte. O caso aconteceu no bairro Bem-te-vi, no domingo (10). Os agentes patrulhavam uma via quando indentificaram a situação preocupante e pararam o veículo para socorrer a mãe em desespero. Diante da constatação da gravidade, fizeram as manobras de ressuscitação e salvaram a vida do bebê.

Os agentes da GCM Rony Barboza Queiroz e Erivelto Verly foram recebidos no gabinete do prefeito, que os homenageou publicamente: "Estou aqui para agradecer o trabalho da Guarda Municipal, os agentes Queiroz e Verly que tiveram um trabalho brilhante na defesa da saúde de uma criança que tinha broncoaspirado. A mãe estava em desespero, a mãe tinha apenas quatro dias de vida e felizmente eles pararam veículo ao detectar a situaçao preocupante, fizeram a manobra de ressuscitação da criança e conseguiram devolver a vida a ela. Muito obrigado pelo trabalho", comentou o prefeito

Verificando uma situação anormal, os guardas prestaram os primeiros socorros evitando uma tragédia, com o auxílio indispensável do Corpo se Bombeiros.