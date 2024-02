Vítima do acidente era do sexo feminino - Ilustrativa- Reprodução Redes Sociais

Vítima do acidente era do sexo femininoIlustrativa- Reprodução Redes Sociais

Publicado 26/02/2024 12:39

Uma mulher morreu em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na madrugada deste domingo (25), na RJ-116. A ocorrência aconteceu entre os quilômetros 102/103, na altura do município de Bom Jardim.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência foi às 4h36. “Colisão de moto em carreta. Segundo a corporação, a vítima teria colidido a motocicleta com a carreta, que estava estacionada fora da pista.



A perícia técnica da Polícia Civil está no caso para esclarecer as causas do acidente.