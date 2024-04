Produtor rural deve entregar suas embalagens em um dos pontos de coleta itinerantes - IDAF

Produtor rural deve entregar suas embalagens em um dos pontos de coleta itinerantesIDAF

Publicado 10/04/2024 14:20

Para retirar do campo as embalagens de agrotóxico vazia e facilitar o acesso de produtores rurais à devolução, a Prefeitura de Bom Jardim, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, vai realizar uma coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos no interior do município.

A ação conta com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro/ Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, da EMATER-RIO e do Instituto Nacional De Processamento De Embalagens Vazias (InpEV).

O recolhimento será feito de 22 a 26 de abril. As embalagens devem ser entregues lavadas e furadas.

Confira os locais e horários de entrega em cada comunidade.

Embalagens devem ser entregues lavadas e furadas nos pontos de coleta Divulgação