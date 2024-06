Crime está sendo investigado pela 158ºDP de Bom Jardim - Divulgação PCRJ

Publicado 20/06/2024 14:24

Três homens, sendo um menor de idade, foram detidos em flagrante pelas equipes da 158ª Delegacia de Polícia de Bom Jardim acusados de envolvimento com o assassinato de um adolescente de 16 anos, em Bom Jardim. O corpo da vítima, que estava desaparecida, foi encontrado no último domingo (16), em um pasto em uma área chamada de Caxangá.



A operação foi coordenada pela delegada titular da unidade, Dra. Danielle Bessa. De acordo com as primeiras informações, os autores do crime teriam relatado que a vítima foi degolada, mas a polícia ainda aguarda resultado da perícia criminal, uma vez que o corpo também apresenta sinais de queimaduras.

A principal linha de investigação é que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e que os suspeitos seriam seus "amigos".