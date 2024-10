Chuva forte atinge SP e cidade registra apagões em várias regiões - Reprodução

Diversos municípios foram afetados pelas chuvas, com registro de precipitação com granizo e queda de árvores em Presidente Prudente e em Nova Odessa.



O Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo confirmou seis pontos de alagamento na cidade, um deles intransitável. Segundo o Corpo de Bombeiros, a região teve registro de 14 quedas de árvores e 2 desabamentos. Em um deles, em Cotia, a Defesa Civil informou que a queda de um muro feriu outras três pessoas, duas com gravidade.



Os temporais que atingiram diferentes cidades do estado de São Paulo nesta sexta-feira (11) causaram cinco mortes, segundo a Defesa Civil estadual. Em Bauru, no interior, três pedestres foram acertados pela queda de um muro e não resistiram. Já na capital e em Diadema, na Região Metropolitana, duas pessoas foram vítimas de quedas de árvores.

Diversos municípios foram afetados pelas chuvas, com registro de precipitação com granizo e queda de árvores em Presidente Prudente e em Nova Odessa.

Na Região Metropolitana de São Paulo, houve registros nas redes sociais de queda de árvores e de falta de luz em bairros da zona oeste da capital, como Pinheiros, e interrupção nas regiões da Vila Leopoldina e Barra Funda. A linha 9 da CPTM, que liga Osasco à Zona Sul de São Paulo, teve trechos interrompidos e maior tempo de parada.

O Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo confirmou seis pontos de alagamento na cidade, um deles intransitável. Segundo o Corpo de Bombeiros, a região teve registro de 14 quedas de árvores e 2 desabamentos. Em um deles, em Cotia, a Defesa Civil informou que a queda de um muro feriu outras três pessoas, duas com gravidade.

A Aena, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, informou que teve as operações de pousos e decolagens suspensas das 19h53 às 20h12, e recomendou aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos.



Neste período, seis voos que pousariam em Congonhas foram alternados para outros aeroportos e duas decolagens foram canceladas.

* Com informações da Agência Brasil