Nanda CostaReprodução/Instagram

Publicado 04/09/2021 14:38 | Atualizado 04/09/2021 14:43

Rio - Feliz da vida! A atriz Nanda Costa, de 34 anos, exibiu o barrigão da gravidez no Instagram neste sábado. À espera de gêmeos, do relacionamento com a percussionista Lan Lanh, a global está no sétimo mês de gestação.

"Quem vê cara, não vê corre! Um sábado lindão pra vocês", escreveu a atriz. Nos comentários, anônimos e famosos deixaram mensagens. "Maravilhosa", comentou a cantora Lucy Alves. "Linda", disse a atriz Kelzy Ecard. "Deusa", elogiou Deborah Secco.