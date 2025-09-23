Telefone celular é recuperado Divulgação/PM
Polícia Civil de Iguaba Grande recupera celular furtado durante aniversário da cidade
Aparelho foi devolvido ao proprietário após investigação; Delegacia investiga autores e receptadores do crime
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
Prefeito de São Pedro entrega água potável a mais de 600 famílias do Parque Arruda
Obra contou com a implantação de cerca de 8 km de adutora e mais de 22 km de rede de distribuição, garantindo água de qualidade diretamente nas residências da comunidade
Discussão por dívida termina em briga em Iguaba Grande
Confusão só foi controlada após intervenção de um barbeiro que conseguiu imobilizar um dos envolvidos
Dr. Serginho assina decreto para processo seletivo em cargos da Saúde e administração em Cabo Frio
A medida prevê o fim da interferência política na saúde e a garantia de que os cargos sejam ocupados pelo mérito
Presidente da Alerj se reúne com prefeitos da Região dos Lagos e interior do Rio
Estiveram presentes líderes de Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Cabo Frio e Búzios
