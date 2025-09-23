Telefone celular é recuperado Divulgação/PM

Renata Cristiane
Iguaba Grande - Na tarde de segunda-feira (22), agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) conseguiram recuperar um telefone celular furtado durante as festividades de aniversário da cidade neste ano.
O aparelho foi localizado após trabalho de investigação e inteligência conduzido pela equipe da delegacia e já foi devolvido ao proprietário.
A 129ª DP afirmou que segue atuando na identificação dos autores e receptadores do crime, que deverão responder conforme a legislação vigente.