Telefone celular é recuperado Divulgação/PM

Publicado 23/09/2025 15:40

Iguaba Grande - Na tarde de segunda-feira (22), agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) conseguiram recuperar um telefone celular furtado durante as festividades de aniversário da cidade neste ano.

O aparelho foi localizado após trabalho de investigação e inteligência conduzido pela equipe da delegacia e já foi devolvido ao proprietário.

A 129ª DP afirmou que segue atuando na identificação dos autores e receptadores do crime, que deverão responder conforme a legislação vigente.