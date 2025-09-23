Vice-prefeito Joãozinho Maurício (PT) - Reprodução

Publicado 23/09/2025 14:17 | Atualizado 23/09/2025 14:18

Maricá - O cenário político de Maricá ganhou destaque neste início de semana com duas manifestações de peso vindas de lideranças locais. Enquanto o vice-prefeito Joãozinho Maurício (PT) foi até a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, para se juntar ao ato contra a chamada PEC da Blindagem e o Projeto da Anistia, o prefeito Washington Quaquá (PT), mesmo em viagem, fez questão de se pronunciar com firmeza sobre a criminalidade no município.



“Sociedade reagiu contra absurdos”



No domingo (21), Joãozinho Maurício marcou presença na manifestação que reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional. O vice-prefeito foi o único representante da região a comparecer ao ato.



“Foi um ato emocionante, fazia muito tempo que eu não via uma mobilização daquela. Acho que é uma reação importante da sociedade contra esses absurdos que o Congresso Nacional está aprovando”, disse Joãozinho.



Ele reforçou que a prioridade do Legislativo deveria ser voltada para demandas que afetam diretamente o dia a dia da população. “A sociedade foi às ruas contra a PEC da Blindagem, contra a anistia, e para exigir que o Congresso paute a vida do povo, com medidas como a redução da jornada 6×1 e o subsídio da energia elétrica, que de fato vão fazer diferença na vida da população”, completou.



A proposta da PEC da Blindagem segue em debate em Brasília, mas enfrenta resistências no Senado. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) revelou que 51 parlamentares já se posicionaram publicamente contra a matéria, o que pode indicar um futuro bem diferente para a proposta na Casa Alta, mesmo após ter avançado na Câmara.

Prefeito Washington Quaquá (PT)



“Vagabundo não vai mandar no nosso povo”



Já nesta segunda-feira (22), o prefeito Washington Quaquá (PT) elevou o tom ao comentar a ação da polícia no programa Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, que mirou criminosos armados com fuzis.



“Aqui quem manda é a Prefeitura, a Polícia e o Governo do Estado. Bandido não tem vez em Maricá”, afirmou Quaquá.



O prefeito destacou que a cidade não se limita ao enfrentamento da violência, mas também abre portas para oportunidades. “Se você quiser ser médico, engenheiro, turismólogo, agrônomo… a Prefeitura abre as portas. Temos cursos técnicos, profissionalizantes e o Passaporte Universitário. Agora, se quiser viver de fuzil, vai se dar mal. Vai estudar, vai trabalhar, porque aqui tem chance. Mas vagabundo não vai mandar no nosso povo!”, disparou.



Quaquá ainda parabenizou o secretário de Ordem Pública, coronel Veras, o comando da Polícia Militar, liderado pelo tenente-coronel Yedo, e o delegado Cláudio, da Polícia Civil, pela atuação integrada. Segundo ele, a parceria entre Prefeitura, Estado e Justiça está “sufocando a bandidagem e partindo pra cima”.