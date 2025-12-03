1.400 pinos de cocaína, 700 tabletes de maconha, 50 pedras de crack e quatro rádios comunicadores - Divulgação/PM

Publicado 03/12/2025 18:07

Iguaba Grande - A Polícia Civil de Iguaba Grande apreendeu, na tarde desta terça-feira (2), uma grande quantidade de drogas enterradas em uma área de mata no bairro Iguabinha. A ação foi realizada por agentes da 129ª DP, após um trabalho de inteligência e cruzamento de informações.



Ao todo, os policiais encontraram 1.400 pinos de cocaína, 700 tabletes de maconha, 50 pedras de crack e quatro rádios comunicadores. Segundo a corporação, o material abasteceria a cidade neste fim de ano e representa um prejuízo estimado de R$ 50 mil ao tráfico local.



A apreensão faz parte de uma série de operações que tem sido realizadas recentemente, resultando também em prisões de suspeitos. As investigações continuam, e vários integrantes do grupo criminoso já foram identificados, segundo a corporação.