Vacina AntirrábicaFoto: Elsson Campos

Publicado 12/12/2022 16:51 | Atualizado 12/12/2022 16:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza entre os dias 14 e 16/12, das 9h às 16h, a vacinação antirrábica animal na quadra da União de Maricá e no Centro Administrativo de Itaipuaçu, que acontece no sistema drive-thru, possibilitando que os tutores levem os pets de carro ou moto para receberem a dose anual de proteção contra a raiva. Serão vacinados cães e gatos saudáveis a partir do terceiro mês de idade, que não apresentem estado gestacional e, no caso dos animais de grande porte, é obrigatória a utilização de focinheira nos postos volantes.

A quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) União de Maricá fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 29, próximo à sede da Defesa Civil. Já o Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu fica na Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34), s/n, no Jardim Atlântico Oeste.

Micheli Ferreira, coordenadora da Vigilância em Saúde de Maricá, destacou a importância de oferecer mais uma oportunidade para os tutores levarem os pets para se vacinarem contra a raiva, fortalecendo a proteção contra uma doença letal aos cães e gatos, que pode ser transmitida aos os seres humanos pela mordida de um animal infectado.

“É fundamental podermos disponibilizar a vacinação antirrábica no sistema drive-thru no município, oferecendo uma nova chance àqueles que por algum motivo não puderam comparecer às campanhas nos polos distritais. A imunização contra a raiva nesse sistema traz mais rapidez e facilita que os tutores levem, principalmente, os cães e gatos mais ariscos ou de grande porte, evitando acidentes, o que é muito bacana. Por essa razão, pedimos que os maricaenses se unam a essa corrente de proteção dos animais e participem, ajudando no combate a uma doença séria e que tem na vacina sua única forma de proteção”, ressaltou.

Mais de 20 mil cães e gatos foram vacinados contra a raiva em novembro

As etapas iniciais da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal ocorreram nos dias 19 e 26/11, vacinando 20.530 pets contra a raiva em todo o município. A mobilização contou com 33 postos de imunização no 1º distrito (Centro) e no 2º distrito (Ponta Negra), além de outros 17 polos distribuídos pelo 3º distrito (Inoã) e 4º distrito (Itaipuaçu), atendendo os moradores de todos os bairros da cidade.

Além disso, a Vigilância em Saúde Ambiental de Maricá promoveu, nos dias 03 e 04/11, uma capacitação voltada à vacinação antirrábica animal, contando com a participação de aproximadamente 300 pessoas que integram as equipes de imunização. A formação teve o objetivo de propor reflexões e aprimorar técnicas fundamentais para a vacinação dos pets, compartilhando informações sobre a raiva e detalhes logísticos aos presentes.

Data: 14 a 16/12 (quarta a sexta-feira)

Horário: 9h às 16h

Locais: quadra da União de Maricá (Rodovia Amaral Peixoto, km 29, próximo ao Corpo de Bombeiros) e no Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu (Rua Van Lerbergue, s/n, Jardim Atlântico Oeste)