Mais de 500 pessoas na Praia de Cordeirinho compareceram na final do Circuito de Pesca em MaricáFoto: Paulo Ávila

Publicado 12/12/2022 12:26 | Atualizado 12/12/2022 12:27

Maricá - Pesca, música e muita diversão marcaram a final do Circuito de Pesca em Maricá, que aconteceu nesse domingo (11/12), na Praia de Cordeirinho. O evento é realizado pela Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora, em parceria com as secretarias de Promoção e Projetos Especiais, Turismo e Esporte e Lazer e a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá). Com 70 duplas e cerca de 500 pessoas entre competidores e público, a final contou com uma disputa entre os melhores de 2022, que, juntos, pescaram mais de 100Kg.

Foram classificados para essa etapa, os vencedores das fases anteriores de 2022. Na programação, além da competição, teve show do grupo Oh Sorte a Nossa e distribuição de mudas de plantas, da ação Maricá mais Verde, da Secretaria de Cidade Sustentável.

Os melhores de 2022

Na categoria juvenil, com 11 peixes pescados, a dupla Denis e Deivid foi a vencedora; seguida de Sofia e Bryan; e Gustavo e Heitor. "A sensação de estar aqui, competir e ganhar é muito boa. Pescamos bastante peixe e estamos muito felizes. Um evento como esse é bastante importante, porque incentiva as pessoas que têm vontade de pescar. Elas ficam sabendo do campeonato, assistem e isso estimula a começarem a pescar", analisa Denis Octávio, vencedor da etapa juvenil.

Já na categoria geral, os grandes vencedores foram Juca Brum e Tatiane Lobo, do grupo Três Anzóis, computando 183 pontos, 8,400kg e 49 peixes. Em segundo lugar, Gerson e Miguel, do grupo PLM (Pesca e Lazer Maricá), e em terceiro, Rafael e Delio, do grupo Pais e Filhos. "Estamos muito felizes. A pescaria é difícil, setorizada. Ficamos em um bom setor, pescamos bastante peixes e atingimos nosso objetivo de ser campeões. A pesca é minha vida e a expectativa é que, em 2023, a gente seja campeões de novo", afirmou o vencedor Juca Brum.

Além das principais categorias, também houve disputa da melhor equipe, vencida pelo grupo Amigos da Pesca. Já quem pescou o maior peixe foi a dupla Bruno e Luiz André, que capturaram um peixe de 330g.

O coordenador da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora de Maricá, Anderson Pacheco, fez um balanço do Circuito de Pesca de 2022. Para ele, todos ficam satisfeitos com o evento. Não apenas os pescadores e o público, mas também os comerciantes locais.

"O circuito foi feito em etapas, em bairros de Maricá. E em todos os lugares que fomos, quando terminamos o evento, os comerciantes vieram agradecer. O circuito fomenta o turismo e ajuda a gerar empregos. Todo mundo ganha e a cidade fica mais conhecida, porque vem pescadores de fora que passam o fim de semana inteiro aqui e aproveitam para conhecer melhor Maricá, principalmente agora que estamos no Natal Iluminado", afirmou Anderson.

Alimentos pescados e arrecadados serão doados

Além dos peixes que são pescados, o evento incentiva os pescadores a doarem 2Kg de alimentos não perecíveis, para doação a instituições carentes. A integrante da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora de Maricá, Rosane Oliveira, explicou que, exclusivamente, nessa final, a coordenadoria vai fazer mini cestas básicas e distribuir para a população carente de Maricá.

"A ideia, dessa vez, é distribuir os alimentos e uma porção de peixes diretamente para as famílias. Acreditamos que vai ser muito importante para essas famílias que estão precisando, principalmente porque estamos no fim do ano", finalizou Rosane.