Homem preso por furto de energiaFoto: LSM

Publicado 09/12/2022 09:58 | Atualizado 09/12/2022 10:01

Maricá - Um homem foi preso por roubar energia elétrica na rua 111 no bairro de Cordeirinho, na região litorânea da cidade, o caso aconteceu ontem (quinta-feira 08/12).

Segundo informações, uma equipe da Enel foi até o local por conta de uma denúncia de furto de energia elétrica que recebeu.

Ainda segundo relatos, os funcionários da distribuidora de energia elétrica já haviam ido até o local a mais ou menos um mês atrás pra realizar uma inspeção e foram agredidos pelo proprietário da residência.

Desta vez os funcionários da Enel retornaram para realizar a inspeção com agentes da polícia civil da 82ª DP e então fizeram a inspeção e constataram o crime após realizar a fiscalização no local.

O proprietário do ficou indignado porém foi pego em flagrante e o homem identificado apenas como Leonardo, foi preso e encaminhado para a 82ª DP no Centro de Maricá, o acusado aguardará julgamento no sistema prisional.