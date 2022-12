Casa de Acolhimento no Bairro da Amizade em Maricá - Fotos: Anselmo Mourão

Casa de Acolhimento no Bairro da Amizade em MaricáFotos: Anselmo Mourão

Publicado 08/12/2022 14:52 | Atualizado 08/12/2022 14:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugurou nesta quarta-feira (07/12) um espaço de acolhimento para a população em situação de rua no bairro da Amizade, que poderá ser utilizado para refeições, higiene pessoal e convívio social, não sendo permitido o pernoite. A iniciativa da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Saúde tem a expectativa de atender 40 pessoas por mês.





O espaço localizado na Rua Davi Ferreira dos Santos, 95 (casa verde ao lado da Creche Recanto da Amizade) já está funcionando e fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Nos feriados e pontos facultativos, haverá uma equipe de plantão para fazer o atendimento. A equipe especializada é formada por assistentes sociais, psicólogos e agentes sociais.





O secretário de Assistência Social, Jorge Castor, destaca que a nova unidade será referência para o convívio social e o desenvolvimento de relações de afetividade e respeito. “Esse espaço foi criado a partir das conversas com as pessoas que estão nas ruas. Por isso, a ideia de ter o local adequado para atender esse público”, afirma Castor.





O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) auxilia na proteção social especial de média complexidade ofertado de forma continuada a pessoas em situação de rua ou que utilizam os espaços públicos como forma de sobrevivência. Já o Centro Pop é a unidade de referência especializada para pessoas em situação de rua.