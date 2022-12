Prefeito faz reajuste de 100% no adicional de periculosidade da Guarda Municipal de Maricá - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 08/12/2022 13:32 | Atualizado 08/12/2022 13:32

Maricá - Na semana em que a Guarda Municipal de Maricá completa 20 anos de criação, o prefeito Fabiano Horta anunciou nesta quarta-feira (07/12), em reunião com todo o efetivo no auditório do Instituto Federal Fluminense, em Ubatiba, a instituição de dois novos benefícios aos agentes: o reajuste de 40% para 100% no adicional de periculosidade da categoria e a criação do Regime Adicional de Serviço (RAS), pago quando os servidores atuam na folga. Ao final do encontro, Fabiano seguiu para a Câmara onde fez a entrega da mensagem com a proposta ao presidente do legislativo maricaense, vereador Aldair de Linda, que deve ser votada até a próxima quarta-feira (14/12).

Em sua fala, Fabiano Horta disse que os benefícios já estavam sendo preparados para a categoria dentro de uma filosofia responsável de gestão. “A cidade vive esse ciclo de forte crescimento em que precisamos olhar e projetar o futuro. Dentro desse pensamento, organizamos a valorização dos agentes, que era uma reivindicação da categoria e uma conquista que reafirma nosso compromisso com o servidor. No caso da Guarda, ela é mais do que justa porque dá a população a sensação de mais presença e segurança”, afirmou o prefeito.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Júlio César Veras, classificou a data como histórica no mês em que a corporação completa 20 anos de atividade. “O ato de hoje observa e recompensa o trabalho incansável dos agentes e que mexe com a motivação dos servidores, que atuam em uma Guarda Municipal especializada e que dialoga com o cidadão”, destacou o secretário, que também garantiu que a GM terá uma nova sede em 2023, na região central da cidade.

A Guarda Municipal de Maricá conta com 391 agentes e atuam em diversas frentes de patrulhamento na cidade, como no controle urbano, na fiscalização de trânsito e na prevenção de crimes e pequenos delitos, com objetivo de dar mais segurança a moradores e turistas.