Imagem genérica de Pitbull - Foto: Arquivo MAIS

Imagem genérica de PitbullFoto: Arquivo MAIS

Publicado 08/12/2022 10:26 | Atualizado 08/12/2022 10:37

Maricá - Infelizmente mais um ataque de cães pitbulls, que deveriam estar presos em casa, um homem foi atacado por dois cães da raça na manhã de ontem (07) em Itaocaia Valley, os animais estavam soltos e andavam pelas ruas do bairro.

O homem já com idade avançada foi a vítima do ataque, o caso foi bem parecido com o que aconteceu em outubro passado, veja no link:

https://odia.ig.com.br/marica/2022/10/6499066-caes-pitbulls-atacam-homem-em-itaipuacu.html

Desta vez, um caso bem parecido, o senhor estava caminhando e avistou dois cães pitbulls soltos e quando os animais avistaram o homem o atacaram. O senhor conseguiu sair correndo já com diversas mordidas pelo corpo.

Os policiais do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) foram chamados por populares que viram tudo e chegaram rapidamente.

Quando os policiais chegaram os animais tentaram atacar os agentes que tiveram que atirar em um dos cães, que mesmo assim não morreram e aparentemente nem ficaram gravemente feridos, porém fugiram.

O caso foi registrado na 82ª DP, no centro de Maricá.

Deixar cães de raças como Pitbull, Rottweiler, Doberman, entre outros cães perigosos, soltos na rua é crime, a única forma de acordo com a lei desses animais transitarem entre locais públicos é com uma guia, seguida de enforcador e com focinheira, o proprietário dos animais está sendo procurado e responderá de acordo com a lei.