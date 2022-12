Festa Natalina para crianças em Itaocaya Valley promovida pela Guarda Municipal - Foto: Evelen Gouvêa

Festa Natalina para crianças em Itaocaya Valley promovida pela Guarda MunicipalFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 08/12/2022 09:10 | Atualizado 08/12/2022 09:16

Maricá - A quarta-feira (07/12) foi de muita alegria para cerca de 130 crianças de três escolas municipais de Maricá. Os pequenos participaram de uma tarde especial de Natal promovida pelo Grupamento Ronda Escolar da Guarda Municipal de Maricá em parceria com comerciantes da cidade. Realizado no restaurante Império Costelaria, em Itaocaia Valley, o evento contou com muitas brincadeiras, mágica, lanches e a distribuição de presentes pelo Papai Noel.

As escolas municipais João Pedro Machado, de Manoel Ribeiro, Professora Dilza Da Silva Sá Rego, de Jaconé e Municipalizada de Inoã, de Inoã, levaram os alunos de 7 a 10 anos para curtirem os festejos. A atividade faz parte do projeto de aproximação das crianças com a Guarda Municipal da cidade Solidária.

“Essa é a parte social da Guarda Municipal, em que mostramos a nossa referência para as crianças e elas possam seguir exemplos, entendendo que estamos aqui para somar sempre. Nosso objetivo é ter uma GM de proximidade e esse papel a Ronda Escolar cumpre muito bem”, contou o comandante da Guarda Municipal, Ricardo Vianna.

O Grupamento de Ronda Escolar é composto por guardas municipais que visitam diariamente 76 unidades de ensino, sendo 65 escolas municipais, dez estaduais e uma federal. Responsável pelo grupamento da Ronda Escolar, a Guarda Municipal Érica Castro, conta que realiza diversas ações preventivas de segurança nas unidades.

“Nosso objetivo é reativar um projeto e essa festa foi realizada para aproximar ainda mais a instituição da comunidade escolar. Vimos a oportunidade de ter uma confraternização com elas. Queremos que a população tenha outro olhar sobre a Guarda Municipal. A nossa ideia é mostrar para as crianças que a GM tem outra forma de atuar, não só ostensivamente, mas também com um compromisso social, que ultrapassa a garantia da segurança”, explicou.

Grupamento Ronda Escolar

Criado há 19 anos, o Grupamento de Ronda Escolar de Maricá realiza diversas ações preventivas de segurança nas unidades, além de zelar por seu entorno e participar de ações educativas, juntamente com o corpo docente e discente das unidades de ensino municipal. Os agentes de segurança pública atuam em ações com base em legislações que garantem direitos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.