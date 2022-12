Hospital Municipal Conde Modesto Leal - Foto: Arquivo MAIS

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, celebra nesta terça-feira (06/12), 86 anos do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, unidade da Rede de Urgência e Emergência que atende de forma qualificada aproximadamente 100 mil pessoas por ano, entre moradores do município e de outras cidades da Região Metropolitana II. O espaço possui 90 leitos equipados para a assistência da população, entre enfermaria, trauma, pediatria e maternidade, tendo papel essencial para acolher com efetividade as demandas de saúde, trazendo resolutividade principalmente aos casos de maior gravidade.

De abril de 2020 a novembro deste ano, foram atendidas cerca de 300 mil pessoas no local, além de realizadas 7.120 cirurgias (entre urgência e eletivas), com a atuação de equipes capacitadas e multiprofissionais. O número de atendimentos no hospital aumentou exponencialmente, passando de 105.010 em 2021 para 137.404 no período de janeiro a novembro de 2022, representando um crescimento de 30% — o que se integra ao momento de expansão populacional de Maricá, processo que se intensificou nos últimos anos.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, comemorou o 86º aniversário do Hospital Conde Modesto Leal, destacando a sua importância para salvar vidas e atender com qualidade os moradores, além de lembrar o papel primordial dos profissionais da área nesse âmbito.

“O Hospital Conde Modesto Leal foi a primeira unidade de urgência e emergência do município, sendo fundamental para oferecer assistência qualificada em saúde à população, funcionando 24 horas nos sete dias da semana. No local, contamos com profissionais que atuam de forma incansável para solucionar as demandas dos usuários, o que é essencial para o bom funcionamento do Conde, que cada vez mais se fortalece e passa por expansões necessárias, otimizando os fluxos de atendimento. Parabéns ao hospital e a todos que fizeram parte desses 86 anos de história com milhares de vidas salvas”, ressaltou.

Hospital contará com Centro Pediátrico e passou por outras melhorias

Neste mês, será inaugurado o Centro Pediátrico da unidade hospitalar, que está recebendo os últimos ajustes para a abertura. O espaço possui uma estrutura de referência, incluindo quatro consultórios, dez leitos pediátricos, dois leitos de isolamento e três leitos de trauma — direcionado à estabilização dos pacientes graves. Dessa forma, será triplicada a capacidade de internações no Conde; as crianças que necessitam de tratamentos específicos serão mais bem assistidas; e o tempo de espera por atendimento será reduzido, com quatro pediatras trabalhando simultaneamente.

Além disso, em agosto deste ano, as instalações do setor de radiografia do hospital foram ampliadas e modernizadas. Atualmente, o local conta com sistema e equipamentos totalmente digitais, otimizando o atendimento à população e preservando a saúde dos funcionários através de tecnologia de ponta. As melhorias incluíram também a reforma de toda área, substituição de dispositivos, adequação de espaços inoperantes, assim como a aquisição de mobiliário e aparelhos de ar-condicionado.