Frentista pego em flagrante jogando água no combustível do posto de gasolina - Foto: Enviada para a redação

Frentista pego em flagrante jogando água no combustível do posto de gasolinaFoto: Enviada para a redação

Publicado 06/12/2022 12:27 | Atualizado 06/12/2022 12:37

Maricá - Um cliente do posto Ipiranga da Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, no centro da cidade, registrou com seu celular um frentista colocando água no reservatório de gasolina do posto de combustíveis.

Segundo relatos, o motorista estava dentro de seu veículo quando viu a suposta ação de adulteração de combustível e resolveu registrar com seu celular.

Vários motoristas várias vezes já reclamaram da qualidade do combustível neste posto.

A denuncia já foi feita a Defesa do Consumidor e do Procon de Marica.