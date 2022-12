Espraiado de portas abertas - Foto: Katito Carvalho

Espraiado de portas abertasFoto: Katito Carvalho

Publicado 05/12/2022 09:07 | Atualizado 05/12/2022 09:07

Maricá - Moradores de todas as regiões de Maricá e de municípios vizinhos prestigiaram neste domingo (04/12) a última edição de 2022 do Espraiado de Portas Abertas, evento de turismo que movimenta o bairro da área rural da cidade, com opções de cultura, gastronomia, compras e passeios. Atrelado à época, o tema desta edição foi o Natal Rural Mágico, tendo o pernil à moda da roça como estrela dos cardápios de bares e restaurantes participantes. A realização é da Secretaria de Turismo, com o apoio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e das secretarias de Promoções e Projetos Especiais e Agricultura, Pecuária e Pesca.

Na Fazenda Pública Joaquin Piñero, os visitantes encontraram as feiras de agricultura familiar e de artesanato, além de opções de recreação para as crianças, enquanto os estabelecimentos da Estrada do Espraiado abrigaram shows de 19 artistas locais. O aposentado Odair Luís, que mora em Guaratiba, contou ser frequentador assíduo do Espraiado de Portas Abertas. "Destaco a tranquilidade do local e a sensação de segurança. Estar aqui é sempre muito agradável, podemos curtir os shows, almoçar e aproveitar o clima de paz", elogiou ele.

Elza Machado tem uma barraca de artesanato - atividade que iniciou durante a pandemia de Covid-19 - e estava pela segunda vez no evento, em frente à capela de São João Batista, na Estrada do Espraiado. A moradora de Bambuí se disse satisfeita com a oportunidade de levar seu trabalho ao público que frequenta o local. "Fico muito feliz de poder participar desse evento, num lugar tão bonito. Vale a pena vir conhecer e o movimento é sempre bom para quem está trabalhando, como eu", afirmou a artesã.

No restaurante Varandão do Melo, Antônio dos Anjos aproveitou sua primeira visita ao evento para reunir a família em torno da mesa farta. "Resolvemos vir hoje conhecer esse evento, do qual sempre ouvimos falar. E não me arrependo, pois estamos num lugar agradável, verdadeiro paraíso, com música e boa comida", festejou ele, morador do Flamengo.