Unidade da Defesa Civil - Foto: Elsson Campos

Publicado 01/12/2022 12:13 | Atualizado 01/12/2022 12:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, inicia no próximo sábado (03/12), as ações da Operação Verão Laranja, que contará com diversas atividades pensadas para promover a segurança de banhistas nas praias e lagoas da cidade. Com duração de quatro meses, as ações terão reforço de agentes nos postos de salvamento aos finais de semana, além do apoio de três viaturas, seis quadriciclos e um barco. As ações para realização de vistorias em caso de alagamentos ou de desastres naturais também serão reforçadas.

“Teremos 25 postos de guarda-vidas nos 46 km de orla e suporte avançado na areia durante o período de alta temporada para auxílio à população. Também temos vários projetos de orientação aos banhistas como o voluntariado com 30 pessoas presentes na orla aos finais de semana. Também temos várias atividades previstas para jovens, crianças e adolescentes, como os projetos Marola Certa, na Barra e em Itaipuaçu, e o Surf Salva”, explicou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt, que continuou:

O grupamento do Cop 24h, de apoio para vistoria em caso de alagamento ou desastre natural na cidade, também será reforçado entre os meses de dezembro e abril. Profissionais do Grupamento de Prevenção e Salvamento Aquático, do Suporte Avançado e da Ronda Lagunar estarão empenhados em prevenções, resgates, salvamentos, patrulhamento da faixa de areia e rondas na extensão lagunar. Já o Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio em Vegetação Rasteira ficará responsável pelo monitoramento do nível dos rios.

Centro Operacional

No Centro Operacional, agentes da Defesa Civil continuarão realizando atendimento 24 horas à população pelos telefones: 199, 2637-1999 ou 97000-5782 (whatsapp) e estarão capacitados para vistorias prévias. Em caso de ocorrências, o deslocamento poderá ser feito em viatura disponível. Uma equipe com meteorologistas, geólogos e hidrólogos também irá monitorar as condições do tempo, o nível dos e os locais com riscos de deslizamentos.

Tendas de identificação de crianças

O serviço de identificação, que tanto tem contribuído para que crianças e adolescentes não se percam nas praias, facilitando a localização dos responsáveis, será realizado de janeiro até o final de março. Serão instaladas três tendas de identificação em pontos estratégicos da cidade. São eles: Rua 10 (Barra de Maricá), Praia do Recanto (Itaipuaçu) e Praia de Ponta Negra, numa parceria da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá com a Secretaria de Assistência Social.