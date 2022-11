Ladrão de moto é preso - Foto: Carlos Alberto

Ladrão de moto é presoFoto: Carlos Alberto

Publicado 29/11/2022 17:03 | Atualizado 29/11/2022 17:04

Maricá - A Polícia Militar prendeu um ladrão que roubou uma motocicleta no centro de Maricá na tarde desta terça-feira (29), o roubo e a prisão aconteceu muito rápido.

O elemento furtou a moto que estava estacionada em uma rua do centro da cidade, após as informações passadas a Polícia Militar pela vítima, os policiais conseguiram rapidamente identificar o ladrão ainda no centro da cidade, e o prenderam.

Ele foi levado para a 82ª DP no centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, a 76ª DP em Niterói.