Unidade da defesa civil - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 28/11/2022 09:47 | Atualizado 28/11/2022 09:48

Maricá - O cadáver de um homem foi encontrado na localidade do Mato Dentro no Recanto de Itaipuaçu, o caso aconteceu na noite do último sábado (26).

Segundo relatos, o homem foi encontrado por pedestres no chão do local, e então chamaram a Polícia Militar.

Assim que os policiais chegaram no local, isolaram a área e a Divisão de Homicídios foi chamada.

Ao chegaram, a Polícia Civil especializada em Homicídios realizou a perícia técnica.

Ainda sem ser Identificado, o rabecão da Defesa Civil removeu o cadáver para o IML.

