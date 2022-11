Assistência Social - Foto: Katito Carvalho

Publicado 25/11/2022 15:21 | Atualizado 25/11/2022 15:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com o Templo Espiritualista Aruanda, promove neste sábado (26/11), das 8h às 11h, mais uma ação social com a oferta de diversos serviços à população, como manicure, aplicação de flúor, aferição de pressão arterial, entre outros, na sede do templo, em Itaipuaçu.

A coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado, ressalta a importância de ações como essa. "Conseguimos trazer alguns serviços do CRAS, da Secretaria de Saúde, com o ônibus que fará aplicação de flúor e avaliação dental, da Assistência Social e a parceria de sempre do Templo Espiritualista Aruanda. É uma iniciativa linda que auxilia e ajuda a população local”, destacou.

A ação é organizada pelo Templo Espiritualista Aruanda, em parceria com a Coordenadoria de Assuntos Religiosos, a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria de Saúde.