Corpo de Bombeiros atuando no local - Foto: João Patrício

Corpo de Bombeiros atuando no localFoto: João Patrício

Publicado 24/11/2022 13:08 | Atualizado 24/11/2022 13:09

Maricá - Um caminhão destruiu um poste de energia elétrica e arrancou toda a fiação de energia elétrica, o caso aconteceu na manhã de hoje (24), em Itapeba.

De acordo com os populares que testemunharam o fato, o caminhão ficou com a parte de cima preso nos fios do poste.

O motorista não percebeu e seguiu normalmente acelerando o veículo que com a força destruiu o poste arrebentando toda a fiação.

Os Bombeiros foram acionados e isolaram a área pois existia o risco de devido aos fios desemcapados da rede na via.

Uma equipe da Enel está sendo aguardada para o reparo na rede elétrica e a troca do poste.