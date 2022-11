Máscara para proteção contra Covid-19 - Foto: Divulgação

Publicado 24/11/2022 09:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá, seguindo orientações do comitê técnico da Secretaria de Saúde, publicou nesta quarta-feira (23/11), o decreto nº 938 no Jornal Oficial de Maricá (JOM), estabelecendo novas medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19 na cidade, que passam a valer imediatamente. Com isso, torna-se obrigatório o uso de máscaras nas unidades de saúde públicas e privadas, assim como fica recomendada a utilização em eventos com grandes aglomerações e nos órgãos públicos — o que inclui as sedes da prefeitura, dos Serviços Integrados Municipal (SIM), secretarias, coordenadorias, dentre outras.

Além disso, é indicada a utilização de máscaras no transporte público; em ambientes fechados das unidades de ensino; e por pessoas com sintomas de síndrome gripal, esquema vacinal incompleto ou apresentem fatores de risco para a Covid-19 (como idosos, gestantes, pessoas com baixa imunidade ou com múltiplas comorbidades).

O decreto, assinado pelo prefeito Fabiano Horta, também recomenda que seja oferecido álcool em gel ou álcool 70% em todas as dependências de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, assim como nos órgãos públicos municipais e locais de uso público restrito ou controlado.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou a importância da adoção de novas recomendações em um momento que exige cuidados e atenção, mas lembrou que não há necessidade de restrições às atividades, já que são majoritariamente de casos leves, mostrando o papel essencial da vacinação para a nossa segurança.

“Estamos em um período de crescimento nos casos de Covid-19, o que exige cautela. O uso de máscaras nas unidades de saúde e órgãos públicos ajuda a diminuir o risco de infecção em locais com grande circulação de pessoas, o que é fundamental para frear a disseminação do vírus. Além disso, se você está com sintomas gripais ou teve contato com alguém positivo para a Covid-19, use máscara e faça o teste, proteja quem está ao redor. Importante também que todos estejam com o calendário vacinal em dia, já que a imunização é fundamental para reduzir os riscos de contrair a forma mais grave da doença. Com pequenos cuidados, vamos continuar vencendo o coronavírus e manteremos nossas atividades com segurança”, afirmou.

Testes de Covid-19 disponíveis em todo o município

O teste rápido antígeno, que identifica a presença do coronavírus no organismo, está disponível em Unidades de Saúde da Família (USF) dos quatro distritos da cidade, tendo a sua oferta ampliada por conta do aumento nos casos da doença. A testagem acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, por meio de agendamento online no link bit.ly/testecovidmarica, sendo recomendado a partir do terceiro dia de sintomas gripais — que incluem febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse e garganta inflamada.

Ao apresentar sintomas mais graves, como febre superior a 37,5° e dificuldade para respirar, os moradores devem procurar uma das unidades da Rede de Urgência e Emergência (RUE), que conta com o Hospital Conde Modesto Leal (no Centro), a UPA de Inoã e a Unidade 24 Horas Santa Rita (em Itaipuaçu).