Contas entregues na sede da distribuidora de água de MaricáFoto: Enviada por leitor

Publicado 23/11/2022 17:32 | Atualizado 23/11/2022 17:32

Maricá - Diversas contas da empresa Águas do Rio foram encontradas por populares que caminhavam em Itaipuaçu, eles estavam no meio de um matagal em um terreno baldio.

De acordo com relatos de um pedestre que passava no local, eram contas de vários bairros da cidade como Itaipuaçu, Jacaroá, Bairro da Amizade e Centro, todas elas do mês de novembro.

As contas foram entregues na sede da distribuidora de água de Maricá.