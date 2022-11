Águas do Rio - Foto: Divulgação

Águas do RioFoto: Divulgação

Publicado 24/11/2022 13:47 | Atualizado 24/11/2022 13:48

Maricá - Após a matéria publicada ontem pela nossa redação sobre as contas da distribuidora Águas do Rio encontradas em um matagal no bairro de Itaipuaçu (link abaixo) a empresa divulgou uma nota oficial sobre o assunto.

Segue a nota da Águas do Rio na íntegra:

A Águas do Rio lamenta o ocorrido e esclarece que os colaboradores passam por diversos treinamentos para realizar suas atribuições. O fato isolado não reflete a conduta desejada e a ocorrência está sendo apurada internamente. As contas impactadas tiveram o vencimento reprogramado e estão sendo distribuídas aos clientes.

A empresa segue à disposição da população por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.