População assiste jogos do Brasil em MaricáFoto: Elsson Campos

Maricá - A população de Maricá contou, nesta quinta-feira (24/11), com dois locais para torcer pela Seleção Brasileira na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia, na primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. Mais de três mil pessoas acompanharam o jogo em telões instalados nos bairros de Itaipuaçu e Barra de Maricá, que também tiveram espaço de gastronomia e apresentações musicais, com bandas e DJs, antes e depois do jogo.

A iniciativa da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, continua na próxima segunda-feira (28/11), a partir das 11h, duas horas antes da partida da Seleção Brasileira contra a Suíça; e também na sexta-feira (02/12), a partir das 14h, antes da partida contra Camarões. Outras datas serão definidas de acordo com o desempenho da equipe rumo ao hexa.

“Para mim está sendo um grande prazer tocar no dia do jogo do Brasil. Vamos comemorar a vitória com muita música boa”, disse o músico Luiz Barreto, um dia artistas que se apresentaram em Barra de Maricá.

Para o jovem Vitor Costa, que acompanhou o jogo na Barra, a iniciativa foi muito boa jogada para juntar música, futebol e gastronomia. "Ver o Brasil jogar é uma sensação sempre única. Adoro futebol, sou brasileiro e hoje torci como nunca. Que espaço sensacional, pessoal. Segunda, com certeza, estarei aqui novamente", falou.

População aprova locais

Na Barra de Maricá, o espaço está localizado no estacionamento da Rua 4, em Zacarias, local escolhido para receber a torcida nos dias dos jogos do Brasil. Já em Itaipuaçu, a festa do futebol acontece na Lona Cultural, localizada na Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um), equina com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36).

Para Eduardo Rosa, o local com telão e shows proporciona uma experiência única para o torcedor. “É um prazer participar dessa enorme festa brasileira rumo ao hexa. Gostaria também de parabenizar a Secretaria de Cultura, em conjunto a Câmara Setorial, pela bela iniciativa abrindo uma gama para as bandas que não faziam parte dos shows da cidade. Parabéns aos envolvidos!", comentou o integrante da banda Encontro.

Outra torcedora que vibrou com a vitória, Sarah Ferreira, 24 anos, moradora de Itaipuaçu, elogiou a estrutura montada para o evento. "Está maravilhoso. Um ambiente para assistir ao jogo com a galera, os familiares e, ainda, poder curtir um som. Muito bom terem escolhido esses locais para a exibição", comentou.

Confira a programação das próximas partidas

Segunda-feira (28/11) – 11h às 19h

Brasil x Suíça - 13h

Itaipuaçu

Jô Borges

Rosi Braga

DJ Rodrigo Systema

Barra de Maricá

Pagodamas

Banda Rock Road

DJ Johan

Sexta-feira (02/12) – 14h às 22h

Brasil x Camarões - 16h

Itaipuaçu

Amigos do Quintal

Marco Nascimento

Dj Fábio Gomes

Barra de Maricá

Negros e Vozes

DJ Márcio Albuquerque